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Haberler Aydın Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Aydın'da zehir tacirlerine geçit vermeyen jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirdi. Aracın içinde bulunan 4 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, B.B., D.T., İ.M. ve O.Ö. isimli şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araç durduruldu.

Araç içerisinde yapılan aramalarda; 53 gram metamfetamin, 1 dijital hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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