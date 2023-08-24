Bu kez Fırat bebek için kan verdi

Aydın'da iki kolunu kaybeden Samet Aktepe'nin, başlattığı kampanyayla biyonik kollarına kavuşmasını sağlayan İncirliova'nın AK Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, şimdi de 2,5 yaşındaki Fırat bebek için harekete geçti. Düzenli olarak diyalize giren ve hayata tutunmak için karaciğer nakli yapılması gereken oğlu için yardım isteyen annenin çağrısına Aytekin Kaya duyarsız kalmadı. Fırat bebeğe donör olmak için ilk kanı veren Kaya, "İncirliova halkı, Aydın halkı duyarlıdır. Fırat karaciğer nakli olursa sağlığına kavuşacak ve ailesinin yüzü gülecek" diyerek Fırat bebek için İncirliovalıları donör olmaya davet etti. "Çocuğumun ölmesini istemiyorum" diyerek, duyarlı vatandaşlara organ bağışı çağırısında bulunan anne Sarıoğlu ise, "Duyarlı vatandaşlarımızdan çocuğumun yaşaması için yardım bekliyorum" dedi. Fırat için organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşların, 05071434574 numaralı telefondan aile ile iletişime geçebileceği belirtildi.