Damlama sistemi ile uyuşturucu yetiştirdi

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde yaylada damla sulama sistemiyle uyuşturucu yetiştiren şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler, Kuyucak ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapıldığı ihbarını aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli İ.Ö.'nün damlama sistemi ile uyuşturucu madde imal ettiğini belirledi. Bölgede yapılan aramada 3 bin 100 kök bakımı yapılmış kenevir bitkisi, 2 bin 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca, Denizli ilinden çalındığı tespit edilen motosiklet de bulundu. İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.