  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Damlama sistemi ile uyuşturucu yetiştirdi

Damlama sistemi ile uyuşturucu yetiştirdi

KAZIM YÖRÜKCE
Damlama sistemi ile uyuşturucu yetiştirdi
AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde yaylada damla sulama sistemiyle uyuşturucu yetiştiren şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler, Kuyucak ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapıldığı ihbarını aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli İ.Ö.'nün damlama sistemi ile uyuşturucu madde imal ettiğini belirledi. Bölgede yapılan aramada 3 bin 100 kök bakımı yapılmış kenevir bitkisi, 2 bin 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca, Denizli ilinden çalındığı tespit edilen motosiklet de bulundu. İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA