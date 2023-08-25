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Aydın'da uyuşturucu imal eden baba ve oğlu yakalandı

Aydın'da uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen jandarma ekipleri Köşk ilçesindeki bir arazide kilolarca kenevir bitkisi yetiştiren baba ve oğlunu suçüstü yakaladı.

İHA
Aydın’da uyuşturucu imal eden baba ve oğlu yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Efeler Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kızılcaköy Mahallesi'nde M.A. ve oğlu R.A. isimli şüpheli şahısların arazilerinde yetiştirdikleri kenevir bitkisinin hasadını yaparak gizledikleri tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, arazide keşif ve gözetleme yapılarak şüpheli şahısları beklemeye başladı. Baba M.A. ve oğlu R.A. gece geç saatlerde bölgeyi kontrol etmeye geldikleri esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından arazide ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bir ton 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ve oğlu gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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