  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da sokak köpekleri motosikletli gence saldırıp bacağından ısırdı

Aydın'da sokak köpekleri motosikletli gence saldırıp bacağından ısırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir genç işten çıktıktan sonra motosikletiyle ilerlediği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden çevredekilerin yardımı ile kurtulan gence hastaneye kuduz ve tetenoz aşısı yapıldı.

İHA
Aydın’da sokak köpekleri motosikletli gence saldırıp bacağından ısırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Hasan Efendi Mahallesi Gençlik Caddesi'nde akşam saatlerinde iş çıkışı motosikleti ile güzergahı kullanan Deniz Kaan Kurt isimli genç, bölgeden geçerken bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpekler tarafından bacağından ısırılan Kurt, çevredeki vatandaşların yardımı ile köpeklerden kurtuldu. Tedavi için Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt'a kuduz ve tetanoz aşısı yapıldı.

Aydın'daki sokak köpeklerinden tedirgin olduklarını belirten vatandaşlar, "Bu bölgede hem okullar hem de hastane var. Bu tür bir durum okullar açıldığında da yaşanırsa daha vahim sonuçlar ortaya çıkartabilir. Çoğu zaman burada sokak köpekleri toplu şekilde geziyor ve çok tedirgin oluyoruz. Üzücü bir olay daha yaşanmadan yetkili kurumları göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA