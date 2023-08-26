Aydın’da sokak köpekleri motosikletli gence saldırıp bacağından ısırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Hasan Efendi Mahallesi Gençlik Caddesi'nde akşam saatlerinde iş çıkışı motosikleti ile güzergahı kullanan Deniz Kaan Kurt isimli genç, bölgeden geçerken bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpekler tarafından bacağından ısırılan Kurt, çevredeki vatandaşların yardımı ile köpeklerden kurtuldu. Tedavi için Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt'a kuduz ve tetanoz aşısı yapıldı.

Aydın'daki sokak köpeklerinden tedirgin olduklarını belirten vatandaşlar, "Bu bölgede hem okullar hem de hastane var. Bu tür bir durum okullar açıldığında da yaşanırsa daha vahim sonuçlar ortaya çıkartabilir. Çoğu zaman burada sokak köpekleri toplu şekilde geziyor ve çok tedirgin oluyoruz. Üzücü bir olay daha yaşanmadan yetkili kurumları göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.