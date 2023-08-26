  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kazada 20 metre sürüklendi

Kazada 20 metre sürüklendi

KAZIM YÖRÜKCE
Kazada 20 metre sürüklendi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Öte yandan kaza sonrası otomobil sürücüsünün 1,69 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nde seyir halinde olan B.T. yönetimindeki otomobil, karşıdan gelen F.Ç. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi. Sürücü F.Ç., hastaneye kaldırıldı. 4 bin 64 lira para cezası kesilen otomobil sürücüsü B.T.'nin ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA