Kazada 20 metre sürüklendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Öte yandan kaza sonrası otomobil sürücüsünün 1,69 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nde seyir halinde olan B.T. yönetimindeki otomobil, karşıdan gelen F.Ç. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi. Sürücü F.Ç., hastaneye kaldırıldı. 4 bin 64 lira para cezası kesilen otomobil sürücüsü B.T.'nin ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.