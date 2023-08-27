Aydın’da aranan 2 hükümlü tutuklandı

AYDIN'DA işledikleri suçlar nedeniyle haklarından kesinleşen hapis cezalarından aranan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ve sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından hakkında toplam 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D. Efeler ilçesinde, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 3 ayrı dosyası olan ve hakkında toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ç, Söke'de yakalandı. Şüpheli şahıslar adli makamlarca tutuklandı.