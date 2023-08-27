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Aydın'da sağanak yağış! Dereler taştı

Aydın Karpuzlu ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış sonucunda dereler taştı, bazı ev ve çiftlikleri ise su bastı. Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

AA
Aydın’da sağanak yağış! Dereler taştı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve çiftlikleri su bastı.

Kentte etkili olan sağanak, Kocaçay deresi başta olmak üzere bazı derelerin taşmasına neden doldu.

Çobanisa Mahallesi'nde bazı ev ve çiftlikleri su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti.

Karpuzlu Belediyesi ekipleri su baskınının yoğun olduğu Çobanisa ve Ovapınar Mahallelerinde çalışma başlattı.

Öte yandan Karpuzlu Kaymakam Vekili Merve Ayık ve Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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