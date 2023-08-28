  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da 60 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Aydın'da 60 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Aydın suçlulara göz açtırmayan polis ekipleri düzenlediği operasyonda 11 dosyadan toplam 60 yıl hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Aydın’da 60 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin peşini bırakmıyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler Umurlu Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla 'Çek Kanununa Muhalefet' suçundan 11 dosyadan aranan 1 milyon 100 bin para cezası ve 60 yıl hapis cezası bulunan M.A.K isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA