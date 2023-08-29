Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde otoparkın emniyet tellerini keserek 3 motosikleti çalan 2 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay, İncirliova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otoparktan çevre emniyet tellerinin kesilerek 3 adet motosiklet kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Bölgeye sevk edilen ekipler, çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli şahıs tespit edildi. Ele geçirilen motosiklet teslim edilirken, çalıntı diğer iki motosikleti bulma çalışmaları devam ediyor.