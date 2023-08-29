Nazilli’yi yağmur vurdu

AYDIN'IN ilçesi Nazilli'de etkili olan sağanak yağmurda alt yapı yetersizliğinden birçok noktada biriken sular nedeniyle kapanan yollarda otomobiller mahsur kaldı. Nazilli Belediye Başkanı AK Partili Kürşat Engin Özcan, ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle tahribat yaşanan bölgelere ekipleri ile birlikte müdahale etti. Nazilli Belediyesi olarak mağduriyet yaşayan vatandaşların yanında olduklarını belirten Özcan, "Mağdur olan vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.