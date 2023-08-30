Torunu gözlerinin önünde can verdi

Aydın'ın Didim ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada Mira Ertaş (10) hayatını kaybederken dedesi ve anneannesi kazada yaralandı. Kaza Didim-Söke yolunda meydana geldi. Didim'den Söke'ye giden ve pazarcı olduğu öğrenilen Emre Tek (24) yönetimindeki kamyonet, kavşaktan çıkış yapan Şükrü Kartal (70) idaresindeki ticari kamyonetle çarpıştı. Kazada ticari otomobil sürücüsü Şükrü Kartal, eşi Beşer Kartal (66) ve torunları Mira Matilda Ertaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken Mira Ertaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.