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Aydın'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Aydın’da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'da Söke'ye bağlı Güllübahçe Mahallesi Turunçlar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgiye göre, 61 YY 812 plakalı otomobil ile Serhat K. kontrolündeki 09 AFF 049 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Serhat K. ile yolcu konumunda olan Eyüpcan B. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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