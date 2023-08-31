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Haberler Aydın ‘Kabadayı mısın’ dedi bacaklarından yaraladı

‘Kabadayı mısın’ dedi bacaklarından yaraladı

KAZIM YÖRÜKCE
‘Kabadayı mısın’ dedi bacaklarından yaraladı
Aydın'ın Köşk ilçesinde bir kişi yolda tartıştığı tanımadığı bir şahıs tarafından "Sen kabadayı mısın" dedikten sonra iki bacağından vuruldu. Olay, gece saatlerinde Köşk ilçesinde meydana geldi K.K. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda, ismi belirlenemeyen şüpheli çektiği silahla K.K.'yi " Sen kabadayı mısın" dedi ve ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. K.K. ise hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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