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Haberler Aydın Kuşadası’nda drift yapan alkollü sürücüye 26 bin lira ceza

Kuşadası’nda drift yapan alkollü sürücüye 26 bin lira ceza

Aydın Kuşadası'da trafikte drift yaparak ölüme davetiye çıkaran alkollü sürücüye 26 bin 389 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken otomobili de 2 ay trafikten men edildi.

İHA
Kuşadası’nda drift yapan alkollü sürücüye 26 bin lira ceza

Aydın'da dün saat 17.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda sürücü A.M.Ç, 34 BOS 77 plakalı otomobiliyle trafikte seyir halindeyken drift yapmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri, durumu fark ederek sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan A.M.Ç, kısa süreli takibin ardından İstiklal Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

Trafik güveliğini tehlikeye düşürmekten gözaltına alınan A.M.Ç'nin yapılan kontrolde 2,82 promil alkollü olduğu belirlendi. 26 bin 389 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken otomobili de 2 ay trafikten men edildi.

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