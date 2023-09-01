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Haberler Aydın Aydın'da 2 mahkumu taşıyan polis aracı kaza yaptı

Aydın'da 2 mahkumu taşıyan polis aracı kaza yaptı

Aydın Efeler'de içerisinde 2 mahkumun bulunduğu polis aracıyla ticari araç tartıştı. Meydana gelen olay sonucu şans eseri yaralanan olmazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Aydın’da 2 mahkumu taşıyan polis aracı kaza yaptı

Aydın'nın Efeler ilçesinde Köprülü Veysipaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre ticari araç ile polis aracı 1612 Sokak ile Fevzi Çakmak Caddesi kesişiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile polis aracının hava yastıkları patlarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından bölgeye polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Polis aracı içerisinde bulunan 2 mahkum, olay yerine çağrılan bir başka polis aracına aktarılarak götürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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