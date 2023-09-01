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Haberler Aydın Aydın'da evini ateşe veren şahsın komşularını itfaiye kurtardı

Aydın'da evini ateşe veren şahsın komşularını itfaiye kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün meydana gelen olayda psikolojik problemleri olduğu öne sürülen bir şahıs kaldığı evi ateşe verdi. Yangında apartmanda mahsur kalan komşuları itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

İHA
Aydın’da evini ateşe veren şahsın komşularını itfaiye kurtardı

Aydın Kuşadası'nda Camikebir Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanda saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs kendi yaşadığı evi ateşe vererek evden ayrıldı. Hızla büyüyen alevler tüm evi sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye ekipleri evlerinin balkonlarında mahsur kalan bazı vatandaşları da merdivenli araç ile kurtardı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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