Aydın’da çok sayıda kaçak elektronik ürün ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesinde bir iş yerine düzenledikleri baskında çok sayıda kaçak elektronik ürün ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde kaçak elektronik ürün satıldığı bilgisini alan ekipler iş yerini takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, iş yerine yaptıkları baskında 161 adet tıraş makinesi, 21 adet elektronik sigara, 13 adet ses bombası ve 4 adet kulaklık ele geçirdi. İş yeri sahibi M.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.