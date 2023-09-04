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Haberler Aydın Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına geçit vermeyen jandarma ekipleri şüpheli bir şahsın evine yaptığı baskında 2 kilo 100 gram skunk, 82 kök skunk bitkisi, 500 gram skunk tohumu ele geçirdi.

İHA
Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Buharkent ilçesinde M.Ç. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde narkotik madde arama köpeği eşliğinde yapılan aramada; 2 kilo 100 gram skunk, 82 kök skunk bitkisi, 500 gram skunk tohumu ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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