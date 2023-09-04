Meteoroloji’den Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'ın merkez ve doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İzmir Radarından alınan son veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre Aydın merkez ve doğu ilçelerinde (Koçarlı, Karpuzlu, Çine Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak, Buharkent, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar ve Köşk) yerel kuvvetli (21-50 kg/m)

Gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Kuvvetli rüzgar, Sel, Su baskını, Dolu vb) vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.