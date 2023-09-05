Kayalıklarda mahsur kaldı! Köpeği gezi teknesi çalışanları kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, gezi teknesi çalışanları tarafından kurtarıldı. Yapılan kontrolde köpeğin iyi olduğu öğrenildi.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda tur yapan bir gezi teknesi çalışanları kayalıklarda mahsur kalan bir köpek gördü. Kaptana durumu bildiren çalışanlar, kendilerine ait bir bot ile mahsur kalan köpeğin yanına gitti. Kayalıklarda bitkin halde yardım bekleyen köpek, tekne çalışanları tarafından sağ salim kurtarıldı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.