Hayatının baharındaki Merve’ye yazık oldu

Aydın'da arkadaşları tarafından uyuşturucu batağına sürüklenen 17 yaşındaki Merve Akçin hayatını kaybetti. Merve ve arkadaşlarının kanında metamfetamin, kokain ve esrar maddesi saptanırken genç kızın 3 arkadaşı tutuklandı. Nazilli'de yetiştirme yurdundan kaçan ve arkadaşlarıyla kaldığı gecekonduda cansız bedeni bulunan Akçin'in ölümünün ardından trajedi çıktı.

YURTTAN KAÇIYORDU

Uğradığı şiddet nedeniyle devlet koruması altına giren Merve Akçin, yerleştirildiği yetiştirme yurdundan sık sık kaçarak yanlarına gittiği arkadaşları tarafından uyuşturucuya alıştırıldı. Uyuşturucu batağına saplanan genç kız, birkaç gün önce yeniden yurttan kaçarak Pınarbaşı Mahallesi Çakıcı Sokak'ta bulunan bir gecekonduda yaşayan Abdullah Ak (55), Cüneyt Gezelge (35) ve Yasin Karahan'ın yanına gitti.

Gecekonduda 3 arkadaşı ile birlikte Merve Akçin ve çocukluk arkadaşı E.Ö (16) uyuşturucu aldı. Akçin, aldığı fazla dozda uyuşturucu nedeniyle fenalaştı. Komaya giren genç kıza nabzının atmaması üzerine Yasin Karahan tarafından kalp masajı yapıldı, soğuk duşa sokuldu. Genç kızın kalbi yeniden atmaya başladıktan sonra arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KALP MASAJI YAPILDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın otopsi raporunda kanında kokain, metamfetamin ve esrar maddelerine rastlanırken ölümüne fazla miktardaki uyuşturucu alımı kaynaklı kalbin durmasının neden olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

4 kişinin gözaltına alındığı olayda kasten adam öldürme suçundan dolayı Abdullah Ak (55), Cüneyt Gezelge (35) ve Yasin Karahan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.