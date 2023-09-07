Başkan Aytekin Kaya vatandaşın yanında

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yaptığı hizmetlerle vatandaşların gönlünde taht kurdu. Sabahın erken saatlerinde çıktığı evine, geç saatlerde dönen Başkan Kaya, ilçede, neredeyse adım atmadık yer bırakmıyor. Belediyedeki rutin işlerini tamamlanmasının ardından, sahaya inen Başkan Kaya, devam eden yatırım ve hizmetleri de yerinde bizzat kendisi kontrol ediyor.

TALEPLERİ GERİ ÇEVİRMİYOR

HİZMETLERİN aksamadan ve sorunsuz bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasına büyük özen gösteren Belediye Başkanı Aytekin Kaya, esnaf ve vatandaşlarla buluşmayı da ihmal etmiyor. Kendisine iletilen sorunları çözmek ve talepleri karşılamak için belediyenin tüm imkânlarını seferber eden Başkan Kaya, sivil toplum örgütleri ve kurumlardan gelen talepleri de geri çevirmiyor. Kaya; cenaze, düğün ve iş yeri açılışı gibi her türlü etkinliğe de katılarak, vatandaşların acıları ve mutluluklarına ortak oluyor.

İNCİRLİOVA halkının her şeyin en iyisini hak ettiğinin altını çizen Başkan Aytekin Kaya, "Görevimizin hizmet olduğunun bilincindeyiz. Belediye olarak yaptığımız hizmetlerle halkımızın daha mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasına yardımcı oluyoruz. İncirliovamızın aydınlık yarınları için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren canla başla çalıştık, Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın desteğiyle uzun yıllar çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.