Nazilli Belediyesi’nden hizmet yağmuru

YILBOYU ÜCRETSİZ KURSLAR

Nazilli Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde yıl boyunca ücretsiz çeşitli kurslar veriliyor. Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde yağlı boya, cam ve ahşap boyama, aydınlatma, Türk Sanat Müziği, kırk yama, giyim ve tasarım fotoğrafçılık kursları veriliyor.

Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın büyük önem verdiği kurslar, yıl boyu geniş bir katılımla gerçekleştiriliyor.

Özellikle kadınların el becerilerinin geliştirilmesi ve ev ekonomisine katkı sunmaları için her yıl sayısı artırılan bu kurslar, yılsonunda bünyesinde muhteşem sergilere de ev sahipliği yapıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GIDA

NAZİLLİ Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yılda 2 kez gıda paketi dağıtarak aile ekonomilerine destek oluyor. Şu ana kadar 10 bin kişiye destek olundu.

20 BİN KİTAP DAĞITILDI

HER yıl binlerce öğrenciye karne hediyeleri veriliyor ve ayrıca yarıyıl tatillerinde öğrencilere 20 bin adet çalışma kitabı dağıtılarak öğrencilere destek sağlanıyor.

20 YILLIK YOL YENİLENİYOR

DOĞALGAZ, Elektrik, internet ve diğer alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Yeşil mahalle 374 sokakta parke taşı döşeme çalışmaları başladı.

Yeşil Mahalle 374 sokak ve paralelinde yer alan ara sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz ay başlatılan yol yenileme çalışmalarının ikinci etabı olan parke taşı döşemesine başlandı. Doğalgaz, elektrik, internet ve diğer alt yapı çalışmalarının tamamlandığı sokakta kaldırım bordürleri döşenerek dolgu işlemleri ile stabilizesi yapılan yol parke taşı döşemesi için hazır hale getirildi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Burası miadını doldurmuş bir yoldu. Altından kanal geçen üstündeki asfaltı yaklaşık 20 yıllık olan bir yoldu. Yeşil mahallede öncelikli toprak olarak kalan yollarımızın hepsini yapmaya çalışıyoruz. Yeşil mahallede bu saydığım yollarda 70 bin metrekarelik parke taşı döşemesi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

DEPREM İZLEME İSTASYONU

'NAZİLLİ Belediyesi ile Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) arasında afet zararlarının azaltılması amacıyla Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu Kurulumu ve Değerlendirilmesi Protokolü sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde deprem öncesindeki meteorolojik ve jeolojik değişikliklerin bir arada inceleneceği Toygar mahallesi deprem tahmin istasyonu veri toplamaya başladı.

NAZGEM İLE HERKESE EĞİTİM

'Nazilli'de Herkese Eğitim' sloganıyla hayata geçirilen Nazilli Belediyesi Gençlik, Eğitim, Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi( NAZGEM) deneyimli öğretmen kadrosu ile ortaöğretim düzeyindeki tüm öğrencilere hizmet veriyor.

Mezun ve 12. Sınıflara TYTAYT Kursu, 8.Sınıflara LGS Kursu, 7 ve 11. Sınıflara yönelik okula destek kursu ve tüm öğrencilere ücretsiz rehberlik ve psikolojik destek veren NAZGEM, 3 yıldır çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

987 BİN METREKARE YOL

Altıntaş Mahallesi, Turan Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi, Altıntaş Mahallesi, Yeni Mahalle, Yeni Sanayi Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi ve Yeşil Mahallede devam etmekte olan yol yenileme ve yeni yol açma çalışmaları Nazilli Belediyesi Merkez ve kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalar ile Nazilli'ye modern ve sağlam yollar kazandırdı.

Sağlıklı ve uzun ömürlü parke taşı döşeme işlemi yapan ekipler, yaya ve araç trafiği yoğun olan kent merkezinin yanısıra merkezden uzak noktalarda yolları bir bir yaparak tarlasına giden üreticinin de yüzünü güldürdü. Nazilli'de belediye tarafından kırsalda ve merkezde toplam 987 bin metrekare yol yapıldı.

WİFİ NOKTALARI

Sosyal belediyecilik alanında ilçede bir ilke imza atan Nazilli Belediyesi, şehrin farklı noktalarında ücretsiz WiFi hizmeti veriyor