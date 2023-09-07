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Haberler Aydın Nazilli’de silahlar patladı

Nazilli’de silahlar patladı

ÜMİT ÖZMEN
Nazilli’de silahlar patladı
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı sokakta çok sayıda boş kovan bulundu. Olay, Nazilli'de Zafer Mahallesi 152 sokak üzerinde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada gruptaki şahıslardan birisi yanında bulunan silahını ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlarla iki kişi hafif şekilde yaralandı. Hastaneye giden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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