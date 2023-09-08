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Haberler Aydın Aydın'da babasının ruhsatsız silahıyla kazayla vurulan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Aydın'da babasının ruhsatsız silahıyla kazayla vurulan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde babasına tabancayla oynayan 13 yaşındaki çocuk kazayla vuruldu. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken ruhsatsız silah bulunduran babası hakkında işlem başlatıldı.

AA
Aydın’da babasının ruhsatsız silahıyla kazayla vurulan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde iddiaya göre, Gerenkova Mahallesi'nde evlerinde M.B. (22), kardeşi E.B'nin babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığını gördü. M.B'nin kardeşinin elinden almak istediği tabancanın kazara ateş alması sonucu E.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan E.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisin ifadesine başvurduğu ağabey M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çocuğun babası hakkında ruhsatsız silah bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.

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