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Haberler Aydın Kuşadası’nda feci kaza! Motosiklet dere yatağına uçtu: 2 genç ağır yaralandı

Kuşadası’nda feci kaza! Motosiklet dere yatağına uçtu: 2 genç ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeki motosiklet 10 metre aşağıdan dere yatağına uçtu. Meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Kuşadası’nda feci kaza! Motosiklet dere yatağına uçtu: 2 genç ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 09.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Kavaklıdere Caddesi üzerinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Umut C.A.'nın kullandığı 09 ADM 672 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Yaklaşık 10 metre aşağıya düşen motosikletteki sürücü Umut C.A. (21) ile yolcu konumunda olan Berkant Ö. (19) ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sedyeyle yukarıya çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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