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Haberler Aydın Apartman bahçesindeki eşyalar bir anda tutuştu! Yangın büyümeden söndürüldü

Apartman bahçesindeki eşyalar bir anda tutuştu! Yangın büyümeden söndürüldü

Aydın'ın Söke ilçesindeki apartman bahçesinde bulunan eşya ve odunlar bir anda tutuştu. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İHA
Apartman bahçesindeki eşyalar bir anda tutuştu! Yangın büyümeden söndürüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde Atatürk Mahallesi Tınaz Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre bir apartmanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanın bahçesinde bulunan eşya ve odun parçaları bir anda alev aldı. Dumanların çıktığını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Olay anında apartman sakinleri heyecanlı ve korkulu anlar yaşarken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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