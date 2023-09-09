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Haberler Aydın Kırmızı bültenle aranan soyguncu ve katil Aydın'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan soyguncu ve katil Aydın'da yakalandı

Kazakistan'da soygun sonrası cinayet suçundan kırmızı bültenle aranan 40 yaşındaki Chingiz Tagayev, Türkiye'ye gelmesi üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı. Aydım'ın Didim ilçesinde yakalanan şahıs gözaltına altınmasının ardından tutuklandı.

DHA
Kırmızı bültenle aranan soyguncu ve katil Aydın’da yakalandı

Kazakistan'da bir TIR'ı durdurarak soygun yaptığı sırada bir kişiyi tabancayla öldürmek suçundan kırmızı bültenle aranan Chingiz Tagayev'in olay sonrası Kazakistan'dan resmi yollarla ilk önce İstanbul'a gelip, daha sonra da Antalya'ya gittiği öğrenildi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Tagayev, Antalya'dan sonra Aydın'ın Didim ilçesinde bir ev tutup ailesi ile buraya yerleşti. Tagayev'in eşinin Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne oturum izni için başvurması sonucu, polis ekipleri durumdan şüphelendi.

Didim Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ve İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tagayev'in eşini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında, Tagayev Efeler Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı. Gözaltına alınan Tagayev, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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