Silah aniden ateş alınca kardeşini vurdu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde tabancayla abisi tarafından kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Gerenkova Mahallesi'nde evlerinde Metehan Batmaz (22), kardeşi Elver Batmaz'ın babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığını gördü. Metehan Batmaz'ın kardeşinin elinden almak istediği tabancanın kazara ateş alması sonucu Elver Batmaz yaralandı. Hastaneye kaldırılan Elver Batmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Metehan Batmaz ise serbest bırakıldı. Çocuğun babası hakkında ruhsatsız silah bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.