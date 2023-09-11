Arazi anlaşmazlığında kardeşlerin kanı aktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde arazi nedeniyle kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Av tüfeğiyle ateş açan şahıs, abisini, yengesini ve yeğenini yaraladı. Olay, Efeler'e Balkaköy mahallesinde meydana geldi. Zafer Ünal (55) ile ağabeyi Arif Ünal (61) arasında arazi anlaşmazlığından tartışma yaşandı. Olayın büyümesi üzerine Zafer Ünal, tüfek ile ağabeyi Arif Ünal'ın üzerine ateş açtı. Seken saçmalar Arif Ünal ile birlikte eşi Sultan Ünal ve oğlu Mustafa Ünal'a isabet etti. Yaralı Arif Ünal, Sultan Ünal ile Mustafa Ünal hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Zafer Ünal gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.