Uyuşturucuya geçit verilmiyor! 38 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Aydın'da uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştiren jandarma ekipleri, 38 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen jandarma ekipleri, denetimlerde 38 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda ise 10 bin 550 gram esrar, 102 kök kenevir, 32 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar metamfetamin, sentetik hap ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.