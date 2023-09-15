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Haberler Aydın Hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatı narkotik ekiplerine takıldı

Hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatı narkotik ekiplerine takıldı

Aydın'da hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatı yapan bir şahıs kıskıvrak yakalandı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatı narkotik ekiplerine takıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki çalışmaların sürdürüyor. Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiren ekipler başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgiye göre, hız motoru ile uyuşturucu madde sevkiyatı yönünde aldıkları bir istihbaratı değerlendiren narkotik ekipleri motosiklet ve üzerindeki bir şüpheliyi takibe aldı. Germencik ilçesinde operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Şüphelinin üzerinde ve kullandığı motosiklette yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam 206.50 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli Y.A. (38) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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