Asker eğlencesindeki cinayete 25 yıl hapis

Aydın'ın Efeler ilçesinde asker eğlencesinde silahla rast gele ateş ederek Ahmet Babadağ'ı (49) öldüren, Ali Kaynar'ı da (32) yaralayan Süleyman Bozyiğit (25) yargılandığı davada 25 yıl hapse mahkum oldu. Efeler ilçesi Orta mahallede geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, asker uğurlama eğlencesi sırasında, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ahmet Babadağ (49) ve Ali Kaynak (32) silahla vuruldu. Babadağ, hastanede hayatını kaybetti, Süleyman Bozyiğit tutuklandı. Bozyiğit, "Silahımı korkutmak amacıyla çıkardım. Elimdeyken silah kazara ateş aldı. Kimseyi öldürmek istemedim. Çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Bozyiğit hakkında müebbet hapsine karar verirken cezası uygulanan tahrik indirimi ile 25 yıla indirildi.