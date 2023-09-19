Çömlek festivalinde çamurdan gurur çıktı

Menemen Belediyesi'nin 'Duyarlılık ve Dayanışma' temasıyla gerçekleştirdiği 2. Uluslararası Çömlek Festivali, Şehir Parkı'nda düzenlenen tören ve karnaval havası yaratan etkinliklerle sona erdi.

Yerli ve yabancı konukların yanı sıra İzmir ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar, düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca workshop etkinlikleri, çocuk atölyeleri, mahalle ve belediye stantları büyük ilgi gördü. Özellikle topraktan eserler yapan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. 2 gün süren ve 34 ülkeden yüze aşkın çömlekçinin katıldığı Hünerli Eller Çömlek Yarışması da, rekabete, dostluğa ve güzel görüntülere sahne oldu. Törende ilk olarak Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, yarışmada yurt içi ve yurt dışından Menemen'e gelerek iki gün boyunca titizlikle çalışan jüri üyelerine plaket ve hediye takdim etti. Ardından da ödül törenine geçildi. Hünerli Eller Çömlek Yarışması'nın Ustalar Teknik Dal birincisi Oktay İde, ikincisi Ayhan İde, üçüncüsü ise Ali Hikmet Koç oldu. Ustalar Estetik Dal birincisi Daniele Dakunto, ikincisi Augusto Girolomini ve üçüncüsü ise Gökhan Taşhomcu oldu. Amatör Estetik Dalın birincisi Elif Kazan, ikincisi Büşra Kaya, üçüncüsü ise Abdullah Oruç oldu. Ödüllerini protokol üyelerinden olan çömlek ustaları, büyük mutluluk yaşadı.