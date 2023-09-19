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Haberler Aydın Söke’de 10 dönüm ormanlık kül oldu

Söke’de 10 dönüm ormanlık kül oldu

HABER MERKEZİ
Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü. Konak Mahallesi'nde zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlere helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla da müdahale edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 10 dönümlük alan zarar gördü. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, 2 uçak ve 4 helikopter de havadan sortileri ile destek verdi. Yangın, havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.
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