Çılgın aşık beton zemine çakıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sümer Mahallesi 188 sokak üzerinde bulunan 24 numaralı binada yaşayan Ayşe B. uyuduğu için erkek arkadaşı İsmail Tok'un aramalarına cevap vermedi. Sevgilisine uzun süre boyunca ulaşamayan İsmail Tok, endişelenince Ayşe B'nin oturduğu binaya girmeye çalıştı.

15 METREDEN DÜŞTÜ

Üçüncü katta oturan sevgisinin zilini defalarca çaldı ancak kapıyı açan olmadı. İsmail Tok, kız arkadaşının kapıyı açmaması üzerine bu kez binanın çatısına çıktı. Oradan Ayşe B'nin oturduğu üçüncü katın balkonuna inmeye çalışan çılgın aşık, dengesini kaybedince yaklaşık 15 metreden düşerek beton zemine çakıldı. Acılar içinde yerde kıvranan genç adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede apartmanın önüne ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralı olan İsmail Tok'un ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olduğu belirlenen talihsiz adam, ilk tedavisinin ardından ekiplerce ambulansa alınarak, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan İsmail Tok'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.