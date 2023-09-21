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Haberler Aydın Düzensiz göçmenler organizatörlerle 3 bin euroya anlaşmış

Düzensiz göçmenler organizatörlerle 3 bin euroya anlaşmış

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmek için yola çıkan lastik bottaki 6 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı. Göçmenlerin adaya gitmek için organizatörlere 3 bin euro verdikleri öğrenildi.

İHA
Düzensiz göçmenler organizatörlerle 3 bin euroya anlaşmış

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında Kuştur mevkiinde bulunan Adagöl Mesire Alanı'nda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; Adagöl'de piknik yapan vatandaşlar, mesire alanının denize kıyısı olan bölümündeki kayalıklarda şüpheli davranışlar sergileyen 6 kişi fark etmeleri üzerine drumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekiplerini karşılarında gören düzensiz göçmenler kaçmaya başladı. Bu sırada düzensiz göçmenlerden biri kayalıklardan yuvarlanarak yaralandı.

Sol omzunda kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde de sıyrıklar oluşan düzensiz göçmen ambulansla hastaneye kaldırılırken diğerleri gözaltına alındı. Geçici kimlik belgesiyle İzmir'de yaşadıkları belirlenen düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmek için organizatörlere kişi başı 3 bin Euroya anlaştıkları öğrenildi. Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderilecek.

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