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Haberler Aydın Kazadan 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti, organları 3 hastaya can verdi

Kazadan 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti, organları 3 hastaya can verdi

Aydın Nazilli'de, geçtiğimiz günlerde motosikletle otomobile çarptıktan sonra kamyonun altına sürüklenerek ağır yaralanan 24 yaşındaki Osman Başpınar'ın 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Organları bağışlanan Başpınar'ın kalbi, karaciğeri ve böbrekleri 3 hastaya hayat verdi.

DHA
Kazadan 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti, organları 3 hastaya can verdi

Aydın'da 13 Eylül'de sabah saatlerinde Beydağı-Nazilli yolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Cam Fabrikasında çalıştığı öğrenilen Osman Başpınar, Bekirler Mahallesinden Kuyucak yönüne motosikletle giderken önce karşı yönden gelen otomobille çarpışıp ardından kamyonetin altına sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevke dildi. Ağır yaralanan Başpınar olay yerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

ORGANLARI 3 HASTAYA HAYAT OLACAK

Başpınar'ın tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi organların bağışlanması istedi. Organların bağışa uygun olup olmadığının belirlenmesi için yapılan tetkiklerden sonra kalp, karaciğer ve 2 böbreğinin bağışlanmasına karar verildi. Başpınar'ın kalbi, Antalya'ya, 2 böbreği İstanbul ve karaciğeri ise Denizli'de organ bekleyen hastalara gönderildi.

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