Kuşadası’nda orman yangını! Hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan yangın, saat 13:00 sıralarında Caferli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 7 arazöz, 2 itfaiye aracı ile bir yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında 2,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.