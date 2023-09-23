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Haberler Aydın Aydın'da uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama

Aydın'da uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama

Aydın'da polislerin şüphe üzerine durdurduğu 2 araçta, 2 kilo skunk ve 550 gram kokain yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

DHA
Aydın’da uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün sabah saatlerinde Germencik girişinde önlem alan ekipler, şüphe üzerine 2 otomobili, başlatılan 'Şafak' operasyonuyla durdurdu. Otomobillerdeki aramalarda paketler halinde toplam 2 kilo skunk ve 550 gram kokain ele geçirildi.

Otomobillerde bulunan Abdullah Kapdağ (33), Umut Kızılay (31), Murat Açıkgöz (33) ve Hakan Arman (33) gözaltına alındı. 4 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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