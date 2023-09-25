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Aydın'da feci kaza! Uçurumda asılı kalan araçtan fırladı, vücuduna demir korkuluk saplandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, demir korkuluklara çarparak uçurumda asılı kalan araçtan fırladı. Yaşanan feci kazada vücuduna saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırılan sürücü yaşamını yitirdi.

İHA
Aydın’da feci kaza! Uçurumda asılı kalan araçtan fırladı, vücuduna demir korkuluk saplandı

İzmir istikametinden ilçe otogarına seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü araçtan fırladı ve vücuduna demir boru korkuluk saplandı.

Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücünün vücuduna saplanan demir boruyu vücuduna yakın bir bölümden kesti. İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü vücuduna saplanan boru ile birlikte ambulans ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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