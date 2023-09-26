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Haberler Aydın Aydın'da 13 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Aydın'da 13 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde kanunlara aykıtı şekilde yurt dışına gitmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalansı. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı.

İHA
Aydın’da 13 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Aydın'da Didim'den yaşa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen Mavişehir Mahallesi Sarıkum mevkiinde makilik alan içerisinde Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli bir araç ekiplerce takibe alınarak Kamacı Caddesi üzerinde yakalandı.

Araç içerisinde bulunan C.K, M.B. J.G.A ve A.S isimli şahıslar ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.İ isimli 5 organizatör şahıs göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Şüpheler sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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