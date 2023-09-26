Aydın’da tarihi eser operasyonu: 1 tutuklama

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri şüpheli şahsı takibe aldı. Elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı tespit edilen O.D. isimli şüpheli şahsı düzenledikleri operasyon ile kıskıvrak yakalayan ekipler şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada; 32 adet bronz sikke, 4 adet tarihi obje ele geçiridi.

Roma dönemine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli O.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.