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Haberler Aydın Aydın'da korkutucu anlar! Otobüs küle döndü

Aydın'da korkutucu anlar! Otobüs küle döndü

Aydın Nazilli'de akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Şehiriçi yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevler tüm otobüsü kapladı. Tamamen yanan otobüs siyah renge büründü. Yangınla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şehiriçi yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüs küle döndü.

Aydın’da korkutucu anlar! Otobüs küle döndü

Yangın Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

Aydın’da korkutucu anlar! Otobüs küle döndü

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Bozdoğan-Nazilli seferini yapan S.B. idaresindeki şehiriçi yolcu otobüsünde, seferini tamamlayıp yolcularını indirdikten sonra park yerine hareket halinde iken yangın çıktı.

Aydın’da korkutucu anlar! Otobüs küle döndü

Otobüs şoförü aracını kenara çekip itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Aydın’da korkutucu anlar! Otobüs küle döndü

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri otobüsü saran alevlere müdahale etti.

Aydın’da korkutucu anlar! Otobüs küle döndü

Ekipler alevleri söndürürken, otobüs küle dönerek kullanılmaz hale geldi. Otobüsteki yangının sigorta panosundan çıktığı tahmin ediliyor.

Aydın’da korkutucu anlar! Otobüs küle döndü

Ayrıca yangın esnasında bazı araç sürücülerinin yanan otobüsün yanından geçmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

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