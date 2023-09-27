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Aydın'da sağanak yağış vatandaşları serinletti

Aydın’da uzun zamandır etkili olan sıcaklar ve yüksek nem oranı vatandaşları bunaltırken, akşamüzeri aniden başlayan yağmur, hem serinletti hem yüzleri güldürdü.

İHA
Aydın’da sağanak yağış vatandaşları serinletti

Türkiye'nin en sıcak illerinden Aydın'da uzun zamandır etkili olan yüksek sıcaklık ve nem vatandaşları bunaltırken, akşamüzeri etkili olan yağmur vatandaşları serinletti.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağmurda vatandaşlar saklanacak yer ararken kimi vatandaşlar da yağmurdan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı.

Bir anda bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, bazı vatandaşlar kapalı tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi.

Yağışların önümüzdeki günlerde etkisini arttırarak devam edeceğini belirtildi.

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