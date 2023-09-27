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Haberler Aydın Kuşadası’nda 10 dakikalık sağanak yağış yolları göle çevirdi

Kuşadası’nda 10 dakikalık sağanak yağış yolları göle çevirdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde on dakika süren sağanak yağış yolları göle çevirirken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

İHA
Kuşadası’nda 10 dakikalık sağanak yağış yolları göle çevirdi

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından Kuşadası'nda gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İlçe merkezinde bir anda bastıran sağanak yağış on dakikada yolları göle çevirdi.

Özellikle Türkmen Mahallesi ve sahil bandındaki yollar göle döndü. Bazı vatandaşların kapanan rögar kapaklarını elleriyle açmaya çalıştı.

Göle dönen yollarda ise araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Belediye ekipleri ise sağanak yağışın ardından göle dönen yollarda çalışma başlattı. Yağışlı havanın önümüzdeki günlerde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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