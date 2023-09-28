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Haberler Aydın Aydın'da prize takılı unutulan bilgisayar yangın çıkardı

Aydın'da prize takılı unutulan bilgisayar yangın çıkardı

Aydın’ın Kuşadası meydana gelen olayda prize takılı unutulan dizüstü bilgisayar adaptörü yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

İHA
Aydın’da prize takılı unutulan bilgisayar yangın çıkardı

Aydın'da saat 11.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 1'inci katında yangın çıktı. İddiaya göre; şarj olması için prize takılan dizüstü bilgisayarın adaptörünün alev alması sonucu Y.S.'ye ait daireden dumanlar yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içerisinde yangının çıktığı sokağa gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak önlem amaçlı apartmanı boşalttı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında eşyalar tamamen yanarken, apartman dairesi de kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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