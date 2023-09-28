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Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı

Aydın Kuşadası'nda, şeker hastası otomobil sürücüsü fenalaşınca kontrolü kaybederek minibüse arkadan çarptı. Meydan kaza sonucu 6 kişi yaralandı.

İHA
Aydın’da trafik kazası: 6 yaralı

Aydın'da meydana gelen trafik kazası saat 13.00 sıralarında Kuşadası-Davutlar yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; şeker hastası olduğu öğrenilen 09 BS 924 plakalı otomobil sürücüsü Semra T., yolda seyir halindeyken bir anda fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Semra T., bu sırada 09 M 4072 plakalı Kuşadası-Soğucak seferini yapan Onur Ç. yönetimindeki minibüse arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolculardan Alaattin K., Nezihe G., Adil D., Ayla K., Hasan B. ve otomobil sürücüsü Semra T. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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