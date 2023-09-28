  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Beş ilde çeşitli suçlardan aranan firari Aydın’da yakalandı

Beş ilde çeşitli suçlardan aranan firari Aydın’da yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla beş farklı ilde çeşitli suçlardan aranan firari şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıs adli işlerimlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Beş ilde çeşitli suçlardan aranan firari Aydın’da yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Denizli, Elazığ, Eskişehir, Yozgat, Burdur illerinde "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık (6 Dosya) ve Taklit Anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçu olmak üzere toplam (7) suçtan aranan ve hakkında toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs detaylı araştırma ve takip sonucu Koçarlı ilçesi Cincin Mahallesi'nde yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA